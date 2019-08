I carabinieri di Valderice hanno arrestato Wally Yaya, 19 anni, gambiano, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Durante controlli antidroga nel centro di accoglienza in cui risiede, nel villaggio Santa Maria Odigitria, in contrada Bonagia a Valderice, il gambiano ha aggredito un militare sbattendogli addosso una sedia in metallo, ferendolo.