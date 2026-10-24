I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Marsala hanno arrestato un uomo di 59 anni e il figlio di 28 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il controllo i militari hanno trovato 10 piante di canapa indica in vaso e diversi grammi di droga già pronti per la vendita.

L’operazione è scattata quando i carabinieri, di passaggio nei pressi dell’abitazione in una contrada del territorio marsalese, hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’immobile. I militari hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione all’interno dell’appartamento.

Il materiale sequestrato e le misure cautelari

Nel corso dei controlli sono state trovate 10 piante di marijuana in piena fioritura, alte circa un metro, oltre a 47 grammi di marijuana e 63 grammi di hashish. Nell’abitazione erano presenti anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e vari fertilizzanti usati per la coltura.

Tutto il materiale e le sostanze ritrovate sono stati posti sotto sequestro. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per padre e figlio la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala, con il contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.