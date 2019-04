La graduatoria valida tre anni

Al via i concorsi a tempo indeterminato per 40 posti di Dirigente medico presso l’azienda sanitaria provinciale di Trapani. Il commissario straordinario ha dato il via libera alla procedura per concorso pubblico a tempo indeterminato per la copertura di posti di dirigente medico in atto vacanti nella dotazione organica dell’Asp di Trapani. Sono 13 i posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia a disposizione, 18 quelli di dirigente medico di radiodiagnostica e 9 posti di dirigente medico di pediatria.

Il bando di concorso sarà integralmente pubblicato sulla GURS –Serie Speciale Concorsi, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale, e sul sito dell’Asp di Trapani nell’area Bandi di Gara e Concorsi. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. La graduatoria formulata al termine della procedura concorsuale avrà una validità di tre anni dalla data di approvazione e sarà utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti messi a selezione.

“Il personale medico va assolutamente rafforzato – ha detto Damiani – la carenza di medici è un punto debole dell’intero sistema e della sua efficienza. La situazione degli ospedali senza l’adeguato organico è frutto di un rallentamento dei concorsi del passato. La Direzione generale dell’Asp di Trapani sta lavorando ad un ampio piano di reclutamento per arginare le emergenze”.