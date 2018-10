Pubblicato dall’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, sulla GURS – serie concorsi n.15 di venerdì scorso 26 ottobre, l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria triennale per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico da assegnare ai presidi ospedalieri aziendali nelle seguenti discipline: anatomia patologica, cardiologia, chirurgia plastica, medicina legale, oftalmologia, oncologia medica e patologia clinica.

La procedura selettiva, per titoli e colloquio, è riservata a coloro che sono in possesso della specializzazione nella disciplina oggetto della selezione. Potranno partecipare anche coloro che sono iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione nella relativa disciplina medica.

La presentazione della domanda avverrà esclusivamente on line, ed è esclusa ogni altra forma di presentazione delle istanze. Infatti per la compilazione della domanda di ammissione i candidati dovranno effettuare l’iscrizione all’indirizzo web asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguire le istruzioni per la compilazione guidata, inserendo tutti i dati, requisiti, titoli, curriculum, pubblicazioni, ecc, e allegando i relativi documenti.

Questa procedura, grazie a un nuovo software di gestione delle procedure concorsuali dell’ASP, permetterà una valutazione dei titoli in tempo reale da parte della commissione esaminatrice, che potrà iniziare subito con i colloqui.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è lunedì 26 novembre 2018.