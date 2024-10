I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, con il supporto dei militari del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno svolto mirati servizi volti al controllo di edifici abbandonati in aree periferiche del centro cittadino, finalizzati a prevenire possibili occupazioni abusive in vista dell’imminente campagna olivicola.

Arresti per droga in un edificio abbandonato

In un edificio in stato di abbandono nella frazione di Triscina veniva riscontrata la presenza di un 24enne e un 41enne di nazionalità straniera – senza fissa dimora – ed una 29enne del posto. A seguito di perquisizione personale venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro complessivi 70 gr. di ketamina ad eroina, motivo per il quale sono stati tutti e tre arrestati.

Droga sequestrata grazie ai cani antidroga

In uno altro casolare in C.da Latomie, grazie all’infallibile fiuto dei cani “NADIA” e “RON”, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 350 gr. di hashish nascosti all’interno di un faro dell’illuminazione e circa 50 gr. di crack e dosi di cocaina sotto alcune tegole di un muretto e dentro il vano del quadro elettrico.

Denunciato straniero con provvedimenti di espulsione

Nella circostanza si è proceduto altresì all’identificazione di 40enne di nazionalità straniera risultato destinatario di tre distinti provvedimenti di espulsione da territorio nazionale, motivo per il quale veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Sbarca con 1 chilo di hashish, scatta l’arresto

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato un 28enne trapanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante i consueti controlli presso l’area sbarco passeggeri al molo Wojtyla, notando l’atteggiamento guardingo del 28enne che scendendo dalla nave avrebbe cercato di dileguarsi tra la folla, lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione.

Scatta l’arresto

I sospetti dei Carabinieri si rivelavano fondati in quanto, ben occultati all’interno della valigia, l’uomo deteneva 11 involucri contenenti complessivamente oltre 1 kg di hashish e un involucro con all’interno circa 70 grammi di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro. L’uomo, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il via vai sospetto, tre giovani fermati per spaccio a Pantelleria

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato tre persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 19enne del posto e di due 23enni stranieri. I militari, insospettiti dal via vai sospetto nei pressi dell’abitazione dei due stranieri, hanno effettuato una perquisizione che ha portato al sequestro di un panetto di hashish e 6 dosi della stessa sostanza nella disponibilità del giovane e di ulteriori 5 panetti di droga e materiale per il confezionamento nella disponibilità dei due stranieri. In totale sono stati sequestrati circa 700 grammi di hashish e 700 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Misure restrittive disposte per i tre arrestati

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, per i tre è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora a Pantelleria, l’obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne e la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Like this: Like Loading...