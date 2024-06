I carabinieri della Compagnia di Trapani, durante dei servizi di controllo della movida in città, hanno denunciato tre persone per diversi reati e segnalato alla Prefettura diversi soggetti sorpresi in possesso di droga per uso personale. Un 27enne salemitano sarebbe stato fermato alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e, sottoposto a perquisizione, trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo crack.

Undici persone segnalate per droga

Due trapanesi di 25 e 64 anni invece, fermati ad un posto di blocco e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due coltelli di genere vietato. Nell’ambito del medesimo contesto operativo sono state segnalate alla Prefettura di Trapani 11 persone in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Controlli alla vucciria

Due ambulanti abusivi alla Vucciria a Palermo hanno aggredito e minacciato gli agenti della polizia municipale durante i controlli e i sequestri. I due venditori sono stati trovati in piazza Caracciolo senza alcuna autorizzazione mentre vendevano bevande alcoliche, superalcoliche e alimenti con intrattenimento musicale. Gli agenti hanno sequestrato 3 banconi, 100 bottiglie di bevande alcoliche e superalcoliche, 50 lattine di bevande analcoliche, bicchieri in plastica, ghiaccio alimentare per cocktail, 20 chili di arance e 20 chili di melograni, 2 diffusori audio professionali con i relativi supporti, 2 mixer professionali, 2 gruppi di luci stroboscopiche professionali, 30 metri circa di cavo elettrico e audio, 2 trasformatori di corrente elettrica e 2 multiprese elettriche. Oltre alle denunce penali sono scattate multe per 23 mila euro per carenze igienico sanitarie, mancate autorizzazioni e attestati e la Scia.

I due venditori ambulanti identificati durante il blitz erano totalmente privi dei requisiti e dei titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali per l’esercizio di un’attività di somministrazione alimenti e bevande alcoliche e superalcoliche, con annesso intrattenimento musicale, l’ausilio di banconi frigo a pozzetto e due impianti elettroacustici professionali di amplificazione.