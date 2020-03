I detenuti riconosciuti grazie alle riprese video

Una busta contenente 4,5 grammi di droga destinata a un detenuto trapanese è stata scoperta dalla Polizia penitenziaria del carcere di Trapani. La scoperta è stata fatta grazie al fiuto del pitbull dei cinofili. La droga era nascosta in una busta di formaggio sigillata. I poliziotti hanno anche trovato nascosta in una ampolla rettale un mini cellulare.

Di “arroganza dei detenuti” parlano i segretari regionali delle sigle sindacali dei poliziotti penitenziari che, “nonostante la devastazione operata appena alcuni giorni fa a seguito di una rivolta insensata, continua ad avere comportamenti criminali”.

Nel carcere trapanese è stata avviata una prima operazione di sfollamento dei detenuti implicati nella pesante rivolta che ha visto implicati oltre 100 detenuti riconosciuti tramite attività di intelligence della Polizia Penitenziaria che ha acquisito le immagini dell’elicottero della Polizia di Stato che ha sorvolato per tutto il tempo il penitenziario permettendo di scoprire tutti i partecipanti. Tutti saranno denunciati.

I sindacati infine sollecitano il Prefetto di porre in essere tutte le iniziative che snelliscano l’approvvigionamento di mascherine e guanti protettive al personale che in trincea all’interno del carcere sta combattendo una guerra, in quanto anche se è lapalissiano ricordarlo, la Polizia Penitenziaria e una Forza di Polizia a pari di tutte le altre.