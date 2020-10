Sono 855 i tamponi per la ricerca dell’antigene eseguiti dalla squadra di medici e infermieri delle Usca dell’Asp di Trapani sugli abitati residenti nelle isole Egadi.

L’operazione di screening di massa territoriale è stata eseguita come concordato con l’Assessorato regionale per la Salute che ha disposto la verifica a tappeto in materia di contenimento del contagio da Covid19, con particolare riferimento alla popolazione residente nelle isole minori della Sicilia.

A Favignana la squadra di sanitari ha eseguito i test rapidi nella sede del Centro sociale per anziani e oltre 30 a domicilio, successivamente con un mezzo nautico messo a disposizione dalla Capitaneria di porto i medici hanno potuto raggiungere le isole di Marettimo e Levanzo dove hanno completato lo screening.

Solo 4 sono stati i casi di positività riscontrati. Si tratta di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare posti immediatamente in isolamento fiduciario in attesa di conferma dell’infezione da Covid19, come previsto dal protocollo. I soggetti risultati positivi al test per la ricerca dell’antigene sono stati sottoposti al secondo tampone molecolare che viene analizzato con metodica PCR (Chain Polymerase Reaction), la reazione a catena della polimerasi.

Un dato singolare che smentisce le tesi in base alle quali sarebbe stata l’apertura al turismo la causa della nuova ondata di contagi in Sicilia. proprio le isole che hanno accolto migliaia di turisti mostrano di non essere state affatto contagiate.

“Il mio personale ringraziamento – ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà – va a Mario Minore, responsabile dell’Unità di Gestione dell’ Emergenza e Urgenza Territoriale, che ha coordinato le attività e alla cittadinanza delle isole Egadi che comprendendo il momento di particolare emergenza ha permesso la realizzazione di questo progetto nel pieno rispetto delle procedure. Inoltre, ringrazio il Sindaco Francesco Forgione, e l’assessore Dafne Borgia, la Capitaneria di Porto per la disponibilità di mezzi e uomini, la Protezione civile comunale e l’associazione dei Vigili del fuoco in congedo”.

Nei prossimi giorni lo stesso intervento di screening sarà effettuato a Pantelleria.