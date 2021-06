A Quarto Grado, nonostante la diffida

Nonostante Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, abbia diffidato la trasmissione Quarto Grado di occuparsi della bambina scomparsa da Mazara nel Vallo il 1° settembre 2004, la trasmissione di Rete4 si è occupata lo stesso del caso.

Infatti, è stato mandando in onda un servizio con le dichiarazioni di Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio: «Sono stato e sono il suo papà», ha dichiarato l’uomo, nonostante il padre biologico della bimba sia Pietro Pulizzi, come scoperto dopo la scomparsa di Denise.

Tony Pipitone ha affermato che «ognuno deve cercare per conto suo la verità per Denise, continuate con le vostre indagini. Fate il vostro lavoro con discrezione e tranquillità», sottolineando che «a me interessa che risolviate questa cosa o quantomeno capire la direzione. Dobbiamo avere tutti lo stesso obiettivo: trovare Denise».

L’uomo ha anche detto: «Io fino a questo momento non ho capito niente di quello che è successo. Io so solo che dall’oggi al domani torno a casa e non c’è la figlia. Io voglio sapere che cosa è successo quella giornata e prima».

Tony Pipitone ha ricordato di avere vissuto «insieme dei momenti bellissimi. Ha dormito con me fino alla notte prima” e che “ho preso subito la macchina e ho iniziato a girare per cercarla. Le piste all’inizio erano tante. Si cercava nei pozzi, nei campi rom, ma sicuramente c’è stata una cattiva organizzazione delle indagini».

L’augurio dell’uomo: esserci «quando sarà ritrovata».