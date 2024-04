La tragica scomparsa

Favignana piange la scomparsa di un’icona locale: Clemente Ventrone, vice rais della tonnara, è deceduto all’età di 79 anni. Il sindaco Francesco Forgione ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in onore di Ventrone, la cui figura è stata legata per decenni alla tradizione della tonnara e alla vita marittima dell’isola. Martedì 30 aprile, dalle 9.30 alle 12, i funerali presso la chiesa matrice di Favignana.

L’uomo ha trascorso gran parte della sua vita lavorando sulle barche durante le mattanze, affiancando Gioacchino Cataldo nella guida della ciurma di tonnaroti. Le immagini di Ventrone mentre arpionava i tonni nelle operazioni di pesca sono state immortalate da turisti e fotografi che hanno documentato la storia della tonnara alle Egadi nel corso dei decenni.

Chi era Clemente Ventrone per l’isola

Con i suoi capelli ricci bianchi e il viso segnato dalla fatica, Ventrone era una presenza iconica sulle barche durante le attività di pesca. Negli ultimi anni, era solito girare a bordo della sua citroen mehari, sempre accompagnato dal suo fedele cane. La tragica notizia della sua scomparsa è giunta nella mattinata del 28 aprile 2024 quando, dopo essere tornato da Trapani con l’aliscafo, si è sentito male a casa e non è riuscito a riprendersi.

La comunità di Favignana si stringe attorno alla famiglia di Clemente in questo momento di lutto, ricordando con affetto e gratitudine il suo contributo alla vita dell’isola e alla tradizione della tonnara.

Il ricordo sui social

La comunità dell’isola è sconvolta per la tragica scomparsa di un amico. Ecco come viene ricordato Clemente Ventrone dai concittadini: “l’ultimo gigante. Non c’è più. L’ultimo samurai, io ero solito chiamarlo così. Il grande Clemente Ventrone, l’ultimo che ha scritto la storia, la vera storia dei tonni. La sua mangime, il suo volto, la sua semplice e gigante bontà, vinceva sui muscoli e la sua smisurata forza.

Il suo cuore buono che ha saputo vincere battaglia impari per chiunque, lui le ha vinte e, proprio quel cuore e la malattia l’hanno portato nella gloria dei cieli. Un gigante di esempio e di colore, di bontà e di accoglienza, Lui come i più blasonati e storicamente noti del casato Florio, nel mondo e per il mar mediterraneo, a mio avviso rappresenta la capitale delle Isole Egadi: FAVIGNANA – continua – ma per quanto attiene al tonno, la pesca al tonno, le tonnare e le mattanze, quel volto , quel nome, quell’immagine particolare che per chi conosce la letteratura di Arthur Miller par che lo troviamo in alcuni formidabili passi di drammaturgia quando descriveva il siciliano doc ed il siciliano esemplare fuori dagli schemi:” avu i capelli ricci, ma biondi… che dicu biondi, dico precisamente gialli, comm all’oro mi spiego?’”. Così descriveva i siciliani di rango speciale il buon Miller che in alcune opere ben conosceva la sicilianità. E Clemente VENTRONE ( padre del mio fraterno amico Leonardo Ventrone) era da mesi oggetto di ricerche istituzionali, e storiche a cura di un’altro grande nobile e amante della sua Sicilia l’on Nello Dipasquale, al fine di omaggiare con elogio pubblico ed istituzionale il grande Clemente che ha rappresentato Favignana nel mondo e per come col suo lavoro ha saputo, meglio d’ogni politico, rappresentare Favignana ai turisti amanti di storia e tradizioni.

Lo spessore storico, sia per mare che nei rapporti civili e di accoglienza, lasciatoci in eredità da Clemente, indurrà ognuno di noi, sopratutto di chi ha avuto il privilegio di essergli amico, ma amico vero, ad essere un uomo migliore ed un pescatore misurato nel pescare.

Ciao amico mio, ciao, ma comunque sappi che, nonostante non so ancora come, ma prima o poi, così come ti dissi quando non avevo ancora il coraggio di fare un film e soprattutto di farlo in biografia storica d’un amico, ti prometto che ci lavorerò x farlo. Ma la storia ed il film che tu, da attore e regista ed autore e protagonista hai realizzato nella tua vita, neanche 100 Spielberg potranno realizzare meglio di come tu stesso hai fatto. Grazie per quanto ci hai insegnato e lasciato”, ha scritto un utente su social

