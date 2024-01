Si è aperto ieri in Corte d’assise il processo nei confronti di Ernesto Favara, 64 anni, di Castelvetrano, accusato di avere ucciso con 28 coltellate il 24 dicembre 2022, a Marinella di Selinunte, la moglie Maria Amatuzzo, 29 anni di Palermo.

Respinta l’istanza

La Corte ha respinto l’istanza del difensore che aveva rilevato che l’imputato non poteva essere presente in aula perché il lunedì si sottopone dialisi. Dopo l’apertura, con le richieste di prove e le liste dei testimoni, il processo è stato rinviato al 22 gennaio quando sarà ascoltato un tenente del Norm dei carabinieri che ha coordinato le indagini. Due associazioni antiviolenza sulle donne, rappresentate dalle avvocatesse Roberta Anselmi e Marilena Messina, si sono costituite parti civili.

L’omicidio

I carabinieri hanno arrestato l’uomo trovato con un grosso coltello da cucina ancora in mano. Nel giorno che doveva essere di festa, la borgata marinara abitata soprattutto da pescatori ha vissuto l’orrore per l’atroce omicidio.

Fermato il marito

I carabinieri, allertati da alcuni testimoni, che avevano sentito le urla della donna provenienti dall’appartamento, hanno fermato l’uomo che brandiva il coltello dopo avere colpito Maria Amatuzzo. Entrambi i coniugi avevano matrimoni alle spalle, ciascuno con due figli dalle precedenti relazioni, che però non vivevano con loro. Anche le due gemelline da circa un anno erano state tolte alla coppia, vivono in una comunità alloggio. I due coniugi vivevano in una condizione estremamente disagiata, per questo erano seguiti dai servizi sociali del Comune.

La testimonianza del fratello

La testimonianza chiave è stata quella del fratello dell’assassino. I carabinieri lo hanno sentito subito dopo i fatti. Antonino Favara, 56 anni, ha raccontato che stava dormendo e sentendo gridare si era subito affacciato. “Ho sentito le urla – ha raccontato -, mi sono alzato, mi sono messo i pantaloni, ho preso la stampella e mi sono affacciato. Ho visto mio fratello col coltello in mano insanguinato. Gli ho chiesto cosa avesse fatto e lui mi ha risposto: ‘mi ha fatto perdere le bambine”.