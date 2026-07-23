Tragico incidente stradale nella frazione balneare di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove un drammatico impatto frontale tra uno scooter e una moto ha spezzato la vita a un ragazzo di soli diciassette anni. Lo scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato anche il ferimento di altri tre giovani, tutti finiti in ospedale in condizioni di diversa gravità.

L’impatto fatale e i soccorsi

L’impatto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente dello scooter, il diciassettenne deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Insieme a lui viaggiava una ragazza di sedici anni, che nell’urto ha riportato traumi profondi: la giovane è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in codice rosso presso il trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

I feriti ricoverati negli ospedali del territorio

Danni ingenti e ferite serie si registrano anche per le due persone a bordo della motocicletta. Il conducente della moto, un diciannovenne, è stato condotto dai sanitari al presidio ospedaliero Paolo Borsellino di Marsala. Il passeggero che si trovava insieme a lui è stato invece trasferito al vicino ospedale di Castelvetrano per ricevere le cure necessarie.

Rilievi delle forze dell’ordine e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenute tre ambulanze del 118 unitamente ai carabinieri. I militari dell’arma hanno effettuato i rilievi di rito e messo in sicurezza la carreggiata. La dinamica esatta del sinistro resta attualmente al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire i dettagli e le eventuali responsabilità dell’ennesima tragedia della strada.