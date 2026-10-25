Ancora un incidente mortale in Sicilia. Lo scontro nella notte in via Virgilio a Trapani. La vittima è un carabiniere. Il militare si chiamava Ignazio Caredda, 59 anni, appuntato scelto che prestava servizio nell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Trapani.

È stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio. Nella mattinata a seguito delle ferite riportate è deceduto.

Il sinistro sarebbe avvenuto poco dopo la mezzanotte. Uno scontro fatale tra due mezzi all’incrocio con via Francesco Manzo e via Capitano Bruno.

Ad avere la peggio il militare dell’Arma che stava rincasando dopo avere finito il turno. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale, in rianimazione.

Ci sono indagini in corso per ricostruire dinamica e causa.