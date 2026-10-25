Le previsioni de IlMeteo.it

Tre giornate prevalentemente soleggiate sull’Italia, con temperature massime che potranno raggiungere i 22°C al Sud entro mercoledì 28 ottobre. È quanto emerge dalle previsioni diffuse da iLMeteo.it per il periodo compreso tra lunedì 26 e mercoledì 28 ottobre.

Il tempo si manterrà generalmente stabile in tutte le regioni, con poche eccezioni. Al Nord saranno possibili foschie nelle prime ore del mattino, mentre lunedì qualche debole pioggia potrebbe interessare il litorale tirrenico della Sicilia.

Le temperature diurne tenderanno a salire in diverse aree del Paese. Martedì si potranno raggiungere 20°C al Nord e 21°C al Centro. Mercoledì, secondo la previsione, il Sud arriverà fino a 22°C.

Lunedì 26 ottobre, sole diffuso ma qualche pioggia in Sicilia

La settimana inizierà con condizioni di stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia.

Al Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Nelle zone di pianura potranno comparire foschie durante la mattinata, mentre le temperature massime resteranno spesso inferiori ai 18°C.

Si tratta quindi di una giornata con poche nubi, ma con valori termici ancora contenuti rispetto a quelli previsti nei due giorni successivi.

Al Centro il tempo sarà asciutto e prevalentemente soleggiato. Non sono previste precipitazioni e le temperature massime aumenteranno.

Le condizioni saranno favorevoli alla presenza di ampie schiarite durante la giornata, senza particolari variazioni del cielo indicate dalla fonte.

Al Sud prevarrà il sole, ma la previsione segnala una differenza rispetto al resto del Paese.

Sul litorale tirrenico siciliano potranno verificarsi piogge locali e deboli. Il fenomeno è circoscritto a questa fascia costiera e non viene esteso all’intera isola.

Nelle altre zone meridionali il tempo resterà stabile e ampiamente soleggiato.

Martedì 27 ottobre, temperature fino a 21°C al Centro

Martedì il tempo stabile interesserà tutte le regioni italiane.

Al Nord è previsto un cielo in prevalenza sereno, con temperature massime fino a 20°C.

Le foschie non scompariranno del tutto: potranno presentarsi al mattino soprattutto lungo il corso del fiume Po.

Rispetto a lunedì, la previsione indica quindi valori diurni più elevati, pur mantenendo la possibilità di riduzioni locali della visibilità nelle prime ore della giornata.

Anche al Centro il cielo sarà prevalentemente sereno, senza cambiamenti meteorologici rilevanti segnalati nella nota.

Le massime potranno raggiungere 21°C, con condizioni stabili in tutte le regioni.

Al Sud proseguirà il tempo soleggiato. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e le temperature massime resteranno stazionarie rispetto al giorno precedente.

Per martedì, dunque, la previsione non segnala le deboli piogge locali indicate per lunedì sulla costa tirrenica della Sicilia.

Mercoledì 28 ottobre, al Sud si potranno raggiungere 22°C

La terza giornata confermerà la prevalenza del tempo stabile.

Al Nord il cielo sarà poco nuvoloso in tutte le regioni, con temperature massime che potranno arrivare fino a 21°C.

Il dato indica valori più elevati rispetto a quelli spesso inferiori ai 18°C previsti per lunedì.

Al Centro compariranno nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature massime saranno in aumento e a Roma potranno raggiungere 21°C.

La presenza di nuvole non dovrebbe quindi accompagnarsi a piogge, secondo quanto riportato nella previsione.

Al Sud è previsto un ulteriore aumento della pressione atmosferica, associato a condizioni stabili e ampiamente soleggiate dalla mattina alla sera.

I venti saranno deboli e le temperature massime potranno raggiungere 22°C, il valore più alto indicato nella nota per mercoledì.

Meteo Sicilia, dove sono previste le uniche piogge locali

Per la Sicilia, la giornata da osservare è soprattutto lunedì 26 ottobre.

La previsione segnala possibili precipitazioni deboli e localizzate lungo il versante tirrenico dell’isola, mentre nel resto del Sud prevalgono condizioni stabili.

Martedì la situazione prevista sarà più uniforme, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime senza variazioni rilevanti.

Mercoledì, infine, l’aumento della pressione interesserà le regioni meridionali e favorirà condizioni ampiamente soleggiate per tutta la giornata.

Si prevedono anche venti deboli e massime fino a 22°C al Sud.

Temperature e foschie, le differenze tra Nord, Centro e Sud

L’evoluzione dei tre giorni mostra soprattutto un progressivo aumento delle massime in alcune aree.

Al Nord si passerà da valori spesso inferiori ai 18°C lunedì a punte di 20°C martedì e 21°C mercoledì.

Al Centro le temperature aumenteranno lunedì, potranno raggiungere 21°C martedì e arriveranno fino allo stesso valore a Roma mercoledì.

Per il Sud la previsione indica massime stazionarie martedì e valori fino a 22°C mercoledì.

Le foschie mattutine rappresentano invece l’elemento da considerare al Nord nelle prime due giornate: lunedì nelle zone di pianura e martedì lungo il Po.

Non si segnalano, infine, foschie per mercoledì, quando il cielo settentrionale sarà poco nuvoloso.