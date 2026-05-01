Dramma a Custonaci, muore un diciassettenne in un incidente in moto.

Un giovane di soli 17 anni, Simone Angelo, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre faceva rientro a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di alcuni amici.

​Il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La caduta, avvenuta in un istante, lo ha proiettato violentemente sull’asfalto, dove ha riportato un gravissimo trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

​L’allarme è scattato immediatamente, permettendo l’arrivo dei soccorritori sul luogo del sinistro in breve tempo. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane, che con ogni probabilità è avvenuto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate nell’impatto.

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I carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari e hanno dato il via alle indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I militari sono attualmente impegnati a ricostruire gli ultimi istanti della corsa di Simone, cercando di chiarire se la perdita di controllo sia stata causata da un malore, da un guasto meccanico o dalle condizioni del manto stradale.

Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli, ma gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per fugare ogni dubbio sulla tragedia che ha spezzato una giovanissima vita.