Il sindaco D’Ancona: «Un’opportunità per l’isola»

Pantelleria entra nella rete di easyJet. Dall’estate 2027 la compagnia collegherà l’isola con tre voli diretti, da Milano Malpensa, Napoli e Basilea, con due voli a settimana su ciascuna rotta. Il primo decollo è in programma il 26 maggio 2027 da Malpensa. I biglietti sono già in vendita.

Date, giorni e prezzi dei voli per Pantelleria

Le tre rotte partiranno in date diverse, con tariffe minime di andata e ritorno indicate dalla compagnia:

Milano Malpensa-Pantelleria , dal 26 maggio 2027. A inizio stagione si vola il mercoledì e la domenica, nel pieno dell’estate il lunedì e il venerdì. Andata e ritorno da 63,98 euro;

, dal 26 maggio 2027. A inizio stagione si vola il mercoledì e la domenica, nel pieno dell’estate il lunedì e il venerdì. Andata e ritorno da 63,98 euro; Basilea-Pantelleria , dal 29 maggio 2027, il mercoledì e il sabato. Andata e ritorno da 62,48 euro;

, dal 29 maggio 2027, il mercoledì e il sabato. Andata e ritorno da 62,48 euro; Napoli-Pantelleria, dal 18 giugno 2027, il lunedì e il venerdì. Andata e ritorno da 53,48 euro.

Con il volo da Basilea l’isola avrà anche un collegamento diretto con la Svizzera. Si prenota sul sito easyJet.com e tramite l’app della compagnia.

Il sindaco D’Ancona: «Un’opportunità per l’isola»

Il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona ha commentato così l’arrivo della compagnia: «L’arrivo di easyJet a Pantelleria rappresenta un importante riconoscimento delle potenzialità della nostra isola e un’opportunità concreta per rafforzarne la connettività e l’attrattività turistica. Ringraziamo easyJet per aver scelto Pantelleria e confidiamo che questo accordo sia l’inizio di una collaborazione duratura, capace di generare benefici per il territorio, l’economia locale e la comunità. Pantelleria ha grandi potenzialità e oggi compiamo un ulteriore passo per valorizzarle».

Per presentare la nuova rotta, a Milano easyJet ha organizzato una colazione con la pasticceria siciliana Ammu. Alcuni clienti, che non sapevano dell’iniziativa, hanno ricevuto un volo di andata e ritorno per l’isola e altri piccoli omaggi siciliani.

Le altre novità easyJet dall’Italia

Insieme a Pantelleria, da oggi sono in vendita altre due rotte dall’Italia:

Milano Malpensa-Rennes , in Bretagna, dal 7 maggio 2027, con due voli a settimana: lunedì e venerdì, poi mercoledì e sabato nel periodo di punta. Andata e ritorno da 80,84 euro;

, in Bretagna, dal 7 maggio 2027, con due voli a settimana: lunedì e venerdì, poi mercoledì e sabato nel periodo di punta. Andata e ritorno da 80,84 euro; Cagliari-Londra Gatwick, dal 1° giugno 2027, il martedì e il sabato. Nel picco estivo i voli diventano tre, con l’aggiunta del giovedì. Andata e ritorno da 107,92 euro.

«Continuiamo a investire nella connettività da e per l’Italia ampliando il nostro network per l’estate 2027 con nuove opportunità di viaggio verso sempre più destinazioni domestiche e internazionali. Dalle nuove rotte per Pantelleria da Milano, Napoli e Basilea ai collegamenti tra Milano e Rennes e tra Cagliari e Londra Gatwick, vogliamo offrire ai nostri passeggeri ancora più scelta, collegamenti diretti e tariffe convenienti per raggiungere alcune delle mete più attrattive in Europa», ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia. «Con queste novità rafforziamo ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano, sostenendo la mobilità e i flussi turistici e contribuendo al tempo stesso a creare valore per le comunità locali e per i milioni di passeggeri che ogni anno scelgono di volare con easyJet».