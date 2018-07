impossibile al momento conferire i rifiuti in discarica

“La situazione dei rifiuti a Mazara del Vallo impone un provvedimento straordinario. Poiché abbiamo circa 500 tonnellate di rifiuti sparsi nel territorio e non avendo la possibilità di portarli immediatamente in discarica, ho dato disposizione agli uffici di predisporre ogni atto necessario per la rimozione forzata degli stessi rifiuti che saranno portati in un centro di stoccaggio in attesa che la Regione ci autorizzi a scaricarli in qualche discarica con tutte le regole previste dalla legge. Subito dopo il provvedimento inizieremo a raccogliere i rifiuti. Pensiamo già dalla stessa giornata di domani”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi, annunciando la predisposizione di un provvedimento straordinario per la rimozione forzata dei rifiuti giacenti nelle strade, circa 500 tonnellate, a causa della impossibilità di conferimento in discarica.

I rifiuti saranno depositati temporaneamente in un centro di stoccaggio. Contestualmente si intensificheranno le azioni di attuazione della raccolta differenziata.

(foto di repertorio)