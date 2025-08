Aiuole trascurate, discariche abusive e rifiuti lungo il territorio: serve un intervento mirato ad Erice. E’ ciò che emerge dalla segnalazione del coordinatore di Noi Moderati, Antonio Miceli, che lancia un nuovo appello all’amministrazione comunale: “La città versa in condizioni critiche – afferma – e nonostante le mie segnalazioni, finora non è arrivata risposta concreta da parte del Comune”.





Il punto

Miceli punta il dito contro una serie di problematiche diffuse sul territorio: vegetazione non curata, rifiuti sparsi, discariche abusive, aiuole trascurate e interventi di pulizia sporadici o del tutto assenti. “La situazione – dichiara – è visibile ovunque, sia nelle arterie principali che nelle strade secondarie. Serve una pianificazione efficace e costante”.

Il coordinatore segnala in particolare alcune aree dove l’emergenza è più evidente: via dei Pescatori, piazza Giuseppe La Rocca e via Convento San Francesco di Paola. “Sono zone che meritano un intervento immediato per restituire dignità e vivibilità agli spazi pubblici”.

Le proposte

Tra le proposte avanzate dal rappresentante di Noi Moderati, l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti più critici, la creazione di comitati di quartiere per promuovere la collaborazione tra cittadini e istituzioni, e il potenziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Conclude con un appello: “Non possiamo più aspettare. Il decoro urbano e l’igiene sono diritti fondamentali per ogni cittadino. L’amministrazione deve agire con urgenza e responsabilità”.