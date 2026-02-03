Una bombola di Gpl è esplosa nella notte a Castelluzzo, frazione di San Vito Lo Capo, distruggendo parte di due edifici. La deflagrazione è avvenuta in via Calazza e ha generato un’onda d’urto che ha colpito le strutture circostanti. In uno dei due fabbricati coinvolti si è verificato il distacco di una parete e il crollo parziale del solaio, portando le autorità a dichiarare l’inagibilità degli immobili.

L’esplosione ha causato danni anche alle abitazioni vicine, dove la pressione ha mandato in frantumi vetri e infissi. Due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Trapani sono intervenute sul posto per mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità delle pareti rimaste in piedi.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il proprietario dell’appartamento dove si trovava la bombola ha notato l’innesco di un incendio e ha tentato di limitare le conseguenze portando il contenitore all’esterno. Il suo intervento ha evitato danni peggiori all’interno della casa, ma l’uomo è rimasto coinvolto dallo scoppio. Il ferito è stato trasferito in ospedale dai sanitari per ricevere le cure necessarie.