il sindaco: "andiamo avanti a muso duro"

Una cinquantina di alberelli fatti piantare, ieri, dal Comune di Petrosino lungo i marciapiedi di via Marsala sono stati estirpati nella notte. In buona parte sono stati lasciati sul posto.

A darne notizia, oggi, con un post sul suo profilo facebook, è stato il sindaco Gaspare Giacalone.

“C’è chi costruisce e chi cerca di distruggere – scrive il primo cittadino – Questo è il clima che viviamo a Petrosino, con una serie di azioni che cercano di contrastare la nostra attività amministrativa. Nella giornata di ieri erano stati piantati una cinquantina di alberelli nella via Marsala. Questa mattina sono stati tutti espiantati. Non è un furto e, vista la totale e sistematica estirpazione, non può essere soltanto un banale atto di vandalismo. E allora, qualunque sia il messaggio, sia chiaro che noi andiamo avanti a muso duro. Gli alberelli verranno immediatamente ripiantati e saranno fatte le opportune indagini del caso”.