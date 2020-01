Fermato Bassam Gomri

I Carabinieri di Mazara del Vallo (Tp), hanno arrestato Bassam Gomri, 36 anni, per il reato di evasione. L’uomo si è allontanato nonostante fosse agli arresti domiciliari. I militari ho hanno trovato a viaggiare, in giro per le strade della città, a bordo di uno scooter scoperto dalla polizza assicurativa.

Il veicolo è stato sequestrato mentre l’uomo, che già nel mese di luglio dello scorso anno si era allontanato dal proprio domicilio senza la prevista autorizzazione, è stato arrestato per il reato di evasione e sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.