I sindacati: Organizzeremo manifestazione a settembre"

C’è stata un’evasione nel carcere di Trapani Pietro Cerulli. Un detenuto è fuggito dal reparto Mediterraneo che è quello che è sempre ritenuto meno sicuro da parte degli agenti penitenziari e che necessita di interventi. Un giovane tunisino di 31 anni è riuscito a scavalcare la recinzione e fare perdere le proprie tracce. Sono scattate le ricerche e dopo un po’ il detenuto è stato rintracciato e riportato nel carcere.

“La pronta e veloce reazione del personale di Polizia Penitenziaria – dichiarano Gaspare D’Aguanno (Sappe) Manlio Pisciotta (Sinappe) Fausto Caruso (Osapp) Vito La Torre (Uil) Arcangelo Poma (Uspp) Dario Schifano (Fns Cisl) – che si è messo alla ricerca del fuggiasco, permettendo così la cattura immediata dell’evaso da parte dello stesso personale di Polizia Penitenziaria del Pietro Cerulli di Trapani, con la preziosa ed importantissima collaborazione di colleghi della polizia dei Stato e dei carabinieri”.

A settembre i sindacati annunciano che organizzeranno con un corteo per chiedere il potenziamento degli organici e una maggiore sicurezza nel penitenziario.

“Purtroppo lo diciamo da sempre, – chiosano i leader dei sindacati di tutte le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria di Trapani – il reparto mediterraneo, reparto dove a quanto dato sapere nella prima mattinata di oggi è avvenuta l’evasione, come tutti gli altri reparti necessitano di importanti interventi tesi ad innalzare i livelli di sicurezza, con il doveroso adeguamento dell’organico di Polizia Penitenziaria denunciato a tutti i livelli di responsabilità, compreso a Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani”

“Abbiamo apprezzato lo sforzo del Vice Capo del Personale Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria Augusto Zaccariello, che in un periodo di ferie ha cercato di inviare qualche unità, ma – concludono Gaspare D’Aguanno, Manlio Pisciotta, Fausto Caruso, Vito La Torre, Arcangelo Poma , Dario Schifano – abbiamo già avvisato il Dipartimento e Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani, che nella seconda decade di settembre attueremo una grande manifestazione con corteo, se l’Amministrazione persisterà del computare una dotazione organica che non è reale, considerato che 25 unità sono impegnati in attività tutorie generando così minori integrazioni di Poliziotti Penitenziari, con le ovvie ricadute nella gestione e controllo della sicurezza, e di tutte le attività in Capo al Corpo di Polizia Penitenziaria”