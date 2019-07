Stefaniamode è una realtà commerciale del retail di lusso mondiale

L’esigenza di uno sviluppo sostenibile e l’educazione al rispetto per l’ambiente e alla salvaguardia del nostro pianeta sono alla base della coscienza civica e della policy green di Stefaniamode, azienda leader del retail di lusso.

Su queste premesse nasce la collaborazione con il Comune di Favignana – Isole Egadi. La necessità di concentrarsi attivamente nella cura del verde dà vita al progetto

Gardeners, che da questa settimana, e per tutto il mese di agosto, garantisce nell’Isola di Favignana un “Green Team” di operatori che si occupa di innaffiare e curare le fioriere del Comune delle Egadi, provvedendo inoltre alla piantumazione di nuovi arbusti per abbellire la piazza del Municipio.

”Siamo lieti di questa collaborazione con Stefaniamode, che ringraziamo vivamente – dicono il sindaco delle Egadi e presidente dell’Area Marina Protetta ‘Isole Egadi’, Giuseppe Pagoto, e l’assessore alla Cultura, Giusi Montoleone – . Riteniamo che il segnale dato alla collettività sia importante, e che questa tendenza, speriamo destinata a crescere circa l’intervento di privati che desiderano spendersi per il territorio, debba essere seguita con grande attenzione. L’ambiente circostante, oltre al nostro mare, è sempre stato al centro della nostra attenzione e della politica di salvaguardia e valorizzazione che portiamo avanti consapevoli della tutela necessaria per preservare luoghi ancora incontaminati. Grazie ancora all’azienda e ovviamente invitiamo tutti alla più totale collaborazione”.

“La sinergia tra pubblico e privato, pur mantenendo i rispettivi ruoli – afferma il vice sindaco, Lorenzo Ceraulo – può dare grandi risultati”. “La cura e il rispetto del verde pubblico, da parte di iniziative anche di privati – dice Giovanni Sammartano, assessore all’Ecologia e all’Ambiente – è un risultato importante e credo non solitario”.

“Questa iniziativa è un nuovo atto d’amore per la nostra terra e la nostra cultura”, dichiara Paola Incandela, direttrice retail di Stefaniamode, sponsor unico dell’iniziativa. “Favignana non è solo un’isola stupenda che ospita una nostra boutique, è il luogo del cuore di tutti i trapanesi e costituisce un autentico patrimonio dell’umanità, da curare e preservare. Recentemente abbiamo finanziato il restauro della Fontana di Saturno e da tempo sosteniamo la Salerniana, il museo di arte moderna e contemporanea di Trapani. La nostra azienda oggi è protagonista in Italia e nel mondo, ma tutto è partito da qui e non dimentichiamo di dovere tanto al nostro territorio”.

Stefaniamode è parte integrante del gruppo Modes Spa, una delle più affermate realtà commerciali del retail di lusso mondiale grazie ad un network di boutique in Italia e Sankt Moritz, e all’e-tailer Modes.com. Fondata nel 1971 a Trapani, da questo primo punto vendita, l’azienda si è espansa nel corso degli anni fino a diventare una piattaforma di vendita omni-channel e un nome di riferimento che si distingue per la sua selezione curata di capi e accessori di oltre 300 stilisti, tra moda all’avanguardia e icone dello stile italiano.