Un’aggressione violenta è avvenuta nelle terme segestane, portando all’arresto di un uomo da parte dei Carabinieri. I militari del Nucleo Radiomobile di Alcamo e della Stazione di Castellammare del Golfo hanno tratto in arresto un 32enne originario del Varesotto, ma residente nel trapanese , con l’accusa di lesioni personali aggravate.

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso l’indagato mentre, al culmine di una lite, stava aggredendo un 46enne palermitano.

Il 32enne ha utilizzato calci, pugni e persino una spranga di ferro per colpire la vittima.

Il 46enne è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Alcamo. L’uomo è stato ricoverato, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per il 32enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza, con l’ulteriore prescrizione di permanenza in casa durante le ore notturne.