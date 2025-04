I nuclei ispettivi specializzati in sicurezza della navigazione delle capitanerie di porto di Trapani e di Mazara del Vallo, sotto il coordinamento della direzione marittima della Sicilia Occidentale, hanno eseguito un’ispezione a bordo di una nave battente bandiera greca giunta all’ormeggio nel porto di Mazara del Vallo.

I militari della guardia costiera hanno rilevato irregolarità sulla sicurezza della navigazione e protezione dell’equipaggio previste dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. E’ stato disposto il fermo amministrazione per evitare che, riprendendo il mare, la stessa possa costituire un pericolo per le persone a bordo, per l’ambiente marino e costiero e per le altre navi in navigazione.

La nave potrà riprendere la navigazione solamente dopo che il personale ispettivo della Guardia Costiera, attraverso una nuova ispezione, avrà accertato che tutte le non conformità rilevate siano state sanate.

L’attività coordinata dalla Direzione Marittima di Palermo si inquadra nella cosiddetta “Port State Control”, cioè il controllo delle navi straniere che approdano nei porti nazionali e discende dal “Memorandum di intesa” siglato a Parigi nel 1982 dai Principali Paesi dell’Unione Europea e dal Canada. Tale Memorandum ha istituito un sistema armonizzato di controllo delle navi straniere che approdano nei porti dei Paesi membri. Il sistema consente di attribuire un “profilo di rischio” ad ogni nave assoggettata al regime di controllo, basato sulla tipologia di nave e sulla sua storia ispettiva. In tal modo si riesce ad individuare le navi sub-standard che vengono assoggettate ad ispezioni più frequenti ed approfondite.

Gli ispettori della Guardia Costiera individuati per svolgere tale importante compito vengono abilitati a termine di un lungo percorso formativo della durata di circa tre anni, svolto in Italia e presso la sede dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) di Lisbona e prevede aggiornamenti periodici, anche congiunti con gli ispettori degli altri Paesi membri.