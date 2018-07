il monito dell'eurodeputato ignazio corrao

“Finalmente un cambio di rotta nella velocità di spesa dei fondi Fesr in Sicilia. Gli ultimi provvedimenti elaborati dal governo Musumeci sono la dimostrazione di quanto da mesi diciamo, cioè che la Regione rischia seriamente di perdere decine di milioni di euro già a fine 2018 per effetto del disimpegno automatico e addirittura perdere anche la riserva di efficacia da 273 milioni di euro”.

Da Bruxelles, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao commenta così le annunciate modifiche al FESR il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale su attività produttive e programmazione dei fondi europei da parte del governo regionale.

“I provvedimenti di rimodulazione che rimpinguano le graduatorie dei click Day – spiega Corrao – dimostrano anche che ci sono stati gravi errori di programmazione iniziale, con misure sulla carta interessanti ma che si sono rivelate assolutamente fallimentari e ingestibili da parte di un’amministrazione ingessata e spesso non all’altezza delle aspettative. Chiedo a Musumeci però che questa corsa ossessiva alla spesa – conclude Corrao – non si trasformi in contributi inutili senza risultati, ma in spese di qualità”.