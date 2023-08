Fuga di gas in cucina ed esplosione all’interno del ristorante ‘Regina’ di Marinella di Selinunte, ieri sera, mentre ancora il locale doveva riempirsi di clienti, anche se i primi erano già in sala. Ad accorgersi della perdita di gas e delle fiamme che si sono sviluppate è stato il personale che si trovava in cucina.

Attimi di paura

Attimi di panico per le fiamme che iniziavano a sprigionarsi. E’ stato uno dei due gestori del locale a tentare di spegnere le fiamme ma l’uomo si è ferito a un braccio. Soccorso, il giovane è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano.

Sul posto sono intervenute velocemente tutte le forze dell’ordine e i soccorsi: carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco.

Gestore trasportato al centro ustioni di Palermo

Dopo le prime cure prestategli in serata, ieri, il gestore ferito è stato trasferito presso l’Unità di Chirurgia plastica del Civico di Palermo.

Il giovane è uno dei due gestori del ristorante “Regina” di Marinella di Selinunte. E’ rimasto ustionato non solo ad un braccio, come era apparso nell’immediatezza del fatto. I medici dell’area di emergenza dell’ospedale di Castelvetrano gli hanno riscontrato ustioni di secondo e terzo grado agli arti inferiori e superiori, viso e mani.

Altri tre feriti

Altri tre sono i feriti che sono rimasti coinvolti nell’esplosione, tra i quali il co-gestore del locale e un operaio del ristorante, che sono dovuti ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Dalla ricostruzione fatta dai vigili del fuoco pare che la fuga di gas sia avvenuta durante la sostituzione di una delle cinque bombole da 25 kg ciascuna che si trovavano all’interno di un vano scoperto vicino la cucina.

L’onda d’urto creata dall’esplosione ha causato danni nella sala interna del ristorante con due porte di vetro laterali divelte. Prima che arrivassero i vigili del fuoco è stato un pompiere libero dal servizio a prestare i primi soccorsi, portare all’esterno le bombole gpl e chiudere le valvole di intercettazione del gas. Al momento dell’esplosione nella veranda del locale c’erano 20 clienti.

(foto CastelvetranoSelinunte.it)

