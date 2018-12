Una nota di encomio per tutto il personale sanitario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate che è intervenuto nel caso della puerpera S. M. che ha partorito alcune notti fa in una stazione di servizio.

E’ stata predisposta, su indicazione del commissario straordinario Fabio Damiani, dalla direzione sanitaria dell’ASP di Trapani, ed è stata annunciata al primario del reparto Laura Giambanco.

Il riconoscimento va per l’assistenza prestata in remoto nell’area di servizio dove il marito è stato guidato per l’esecuzione delle corrette pratiche e per l’efficacia della comunicazione, nel quadro di una manovra sanitaria a funzione fisiologica come è il parto, da parte della ginecologa Lucia Fiorella, e per la tempestiva ed efficace assistenza svolta con professionalità e umanità nella fase di secondamento, in assoluta tutela, alla neonata, che quando è giunta in ospedale era ancora attaccata al cordone ombelicale e alla madre, che non aveva ancora espulso la placenta.