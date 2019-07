Parata di stelle sotto i Templi del parco archeologico

In Sicilia per il quarto anno di fila arriva il Google Camp, la kermesse tecnologica organizzata dal motore di ricerca più popolare del pianeta. Così Google sceglie l’Isola ancora una volta e questa volta tocca al parco archeologico di Selinunte ospitare le personalità più ricche e influenti del mondo ma anche star del cinema e cantanti di fama mondiale.

Il fondatore di Facebook Mark Zuckemberg e Barack Obama sono gli ospiti più attesi al Google Camp organizzato tra i Templi di Selinunte. Atteso – ma la notizia non è confermata – anche il principe inglese Harry. John Legend è stato scelto per intrattenere il pubblico. Anche i divi di Hollywood Tom Cruise e George Clooney tra i super ospiti.

Poi ci sono gli ospiti fissi del Google Camp. Tra i primi ad arrivare ci saranno i fondatori di Netflix e Diane von Fustenberg con il marito Barry Diller, proprietario di Tripadvisor ed Expedia. Tra gli italiani attesi John Elkann con il fratello Lapo. Tra i più ricchi del mondo che atterreranno in Sicilia c’è anche David Geffen, cofondatore della DreamWorks. Gli organizzatori di Google camp hanno realizzato un vero e proprio quartier generale dentro l’area archeologica di Selinunte. Base anche al Verdura Resort che sarà la residenza dei facoltosi ospiti di Google per tutta la settimana. Intanto sono già arrivati, Diane Von Fustenberg con il marito Barry Diller, proprietario di Tripadvisor ed Expedia.

La Sicilia è sempre al centro dei pensieri di Google e Selinunte torna a essere la capitale del Word Wide Web. Il 2014 è stato il primo anno per il Google Camp a Selinunte, per poi trasferirsi gli altri due anni successivi al tempio della Concordia di Agrigento (in foto). L’anno scorso, per la seconda serata è stato scelto il «Baglio San Vincenzo» a Menfi, un luogo distante dalla città, immerso tra i vigneti e la vicina «Bertolino di mare», località balneare nota per i suoi sassi bianchi e Bandiera blu per il mare più pulito d’Europa.

E l’effetto Google Camp coinvolge anche l’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino dove, fino al prossimo 4 agosto , è previsto l’atterraggi di almeno 114 aerei privati. Solo ieri sono stati almeno 40 i jet privati che hanno toccato le due piste dello scalo aereo palermitano. Google ha scelto ancora l’aeroporto di Palermo come base logistica per gli ospiti del Camp, grazie anche agli alti standard dei sevizi Vip, con un handler dedicato. Quest’anno sono stati autorizzati all’atterraggio 114 voli, l’eccedenza di tale capacità punterà invece sull’aeroporto di Trapani.

“Dal primo Google Camp, l’aeroporto di Palermo è stato un partner eccezionale per la logistica e per il trasporto degli ospiti Vip dell’esclusiva manifestazione. Un segmento che stiamo sviluppando con la nascita di un nuovo terminal dedicato agli aerei privati – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo – Con l’arrivo di Google, abbiamo creato una vera e propria task-force che ogni anno si attiva per dare il massimo della collaborazione professionale, dall’area movimento alla sicurezza, dall’area terminal a quella dell’Apron, per non parlare del grande lavoro della torre di controllo e della direzione aeroportuale”.