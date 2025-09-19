Arrestato con la droga e una pistola in auto. I carabinieri hanno bloccato un uomo di Alcamo viaggiava a bordo della sua auto con quasi 300 grammi di cocaina, una pistola a tamburo priva di matricola e venti proiettili calibro 38.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 48enne alcamese per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato per un normale controllo alla circolazione stradale. I militari nel corso della perquisizione hanno trovato due involucri contenenti complessivamente circa 300 grammi di cocaina, oltre a un’arma clandestina e a venti cartucce pronte all’uso.

Nell’abitazione sono stati trovati 650 grammi di marijuana, oltre a vario materiale destinato al confezionamento e alla suddivisione delle dosi. Tutto il materiale – armi, droga e munizioni – è stato sottoposto a sequestro.