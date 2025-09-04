I carabinieri hanno arrestato a Marsala, nel Trapanese, un 55enne e 65enne per detenzione di armi clandestine. Gli arresti sono scattati nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica della regolare detenzione di armi e munizioni, condotti dai della Compagnia di Marsala insieme al nucleo Cinofili di Palermo.

Il 55enne è stato trovato con due pistole calibro 7.65 a estrazione artigianale e 15 cartucce dello stesso calibro; il 65enne con un fucile a canne mozze armato con 15 cartucce calibro 16 e una pistola a estrazione artigianale con 79 cartucce calibro 39.

Il munizionamento e le armi, modificate artigianalmente e illegalmente detenute, sono state sequestrate e, a seguito dell’udienza di convalida, i due sono stati sottoposti rispettivamente agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare in carcere.