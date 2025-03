Un omaggio alla bellezza senza tempo di Marettimo e alla forza della sua comunità: così si presenta Nella terra del tempo sospeso (Edizioni Efesto, 2025), opera prima del giornalista Francesco Lamiani, già direttore di BlogSicilia agli inizi del nostro giornale. Un romanzo che, intrecciando storia e immaginazione, racconta le vicende di un’isola e del suo popolo attraverso decenni di cambiamenti, rimanendo fedele alle proprie radici.

Un viaggio tra storia e immaginazione

Al centro della narrazione, le avventure e le strategie per la riconquista di un orologio inviato dagli emigrati marettimari negli Stati Uniti e giunto a destinazione solo molti anni dopo. Un simbolo del tempo che scorre in modo differente su quest’isola, sospesa tra tradizione e modernità, tra il duro lavoro dei pescatori del passato e il turismo che oggi ne ridefinisce l’identità.

“E’ quasi una competizione nell’eterno confronto tra generazioni – racconta Lamiani – dove la visione comune nel rivendicare il diritto all’identità prova a coincidere con la necessità di stare al passo con i tempi che cambiano. La vera protagonista è comunque la splendida Marettimo, ancora oggi la più selvaggia delle Egadi, che nel tempo si è aperta ai visitatori grazie allo spirito d’accoglienza della sua gente. Ed è proprio dall’ascolto di queste persone che è nato il romanzo, in cui si alternano vicende vere e di immaginazione, facendo emergere sempre la tempra fiera ed il tratto ospitale dei marettimari”.

Un libro che ci ha conquistati

Noi di BlogSicilia, amici di lunga data di Francesco Lamiani, abbiamo letto in anteprima con grande piacere Nella terra del tempo sospeso e lo abbiamo trovato non solo interessante, ma anche spassoso in diversi passaggi. Ci è venuta una voglia matta di partire per le Egadi e verificare di persona se quel “parlamentino” descritto nel libro esiste davvero! Conoscendo la profonda passione e l’amore dell’autore per Marettimo, non avevamo dubbi che avrebbe saputo trasmettere il fascino unico di quest’isola e della sua gente.

Disponibile dal 15 marzo

Con uno stile narrativo avvolgente e suggestivo, Lamiani ci guida in un viaggio che attraversa il dopoguerra fino ai giorni nostri, esplorando il delicato equilibrio tra il desiderio di conservare le proprie radici e la necessità di adattarsi a un mondo in continua evoluzione.

Il romanzo, pubblicato da Edizioni Efesto, sarà disponibile in libreria a partire dal 15 marzo, ma è già acquistabile negli store digitali. Un’opera imperdibile per chi ama la Sicilia, il suo mare e le storie di uomini e donne capaci di resistere e reinventarsi nel tempo.