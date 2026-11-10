Vigili del Fuoco, forestali e volontari e da questa mattina anche due canadair e un elicottero della forestale sono al lavoro su un grosso incendio che da stanotte, alle 2,30, è divampato in contrada di Bocca della Carrubba a Castellammare del Golfo.

Per cercare di arginare le fiamme e proteggere le abitazioni sono impegnate diverse squadre del comando provinciale di Trapani.

Sono state evacuate alcune abitazioni, per garantire l’incolumità dei residenti mentre il rogo è ancora in corso.

L’allarme è scattato nel cuore della notte. Da accertare eventuali danni causati dall’incendio boschivo.