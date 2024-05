I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato un 52enne di nazionalità straniera per il reato di danneggiamento seguito da incendio. L’uomo, lo scorso 7 maggio, apparentemente per futili motivi, avrebbe dato alle fiamme l’ingresso del centro culturale “casa Tunisia” dell’associazione “Dar Ettounsi“ di Mazara del Vallo. Nella circostanza il direttore del centro culturale ha tempestivamente chiamato i carabinieri che, intervenuti sul posto, constatando il danneggiamento del portone e di parte del corridoio di ingresso del centro culturale e, grazie anche alle immagini della videosorveglianza urbana, avrebbero identificato l’autore del gesto.

Incendio in viale del Fante

Potrebbe essere stato un cortocircuito a scatenare le fiamme all’interno di un appartamento al terzo piano del civico 56 di viale del Fante, a Palermo. Ad accorgersi del fumo nero proveniente dalla veranda della casa sono stati alcuni vicini, i quali hanno allertato la proprietaria e i mezzi di soccorso. “Ho sentito le urla – racconta un vicino di casa -. Poi mi sono accorto della puzza di bruciato. Dopo che ci siamo resi conto della situazione, abbiamo subito allertato i vigili del fuoco”. Sul posto sono giunti due camion e una autobotte dei vigili del fuoco. Il personale del 115 ha così domato le fiamme nel giro di pochi minuti.

Si indaga al momento sulle cause, alla presenza di alcuni agenti della polizia di stato. Dai primi controlli filtra l’ipotesi di un possibile cortocircuito al sistema elettrico, probabilmente causato da un elettrodomestico. Per fortuna, in seguito all’episodio, non ci sarebbero feriti, anche se la proprietaria dell’appartamento è stata trasportata al vicino ospedale di Villa Sofia per ulteriori accertamenti.

Il rogo in viale Lanza di Scalea

Un incendio è divampato in un deposito di viale Lanza di Scalea a Palermo non distante da palazzo Gamma. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate tutta la notte e ancora questa mattina per spegnere le fiamme e bonificare la zona. Nel rogo sono stati coinvolti due motrici e relativi semirimorchi. Sono intervenuti anche i tecnici del nucleo regionale avanzato Nbcr. Nell’incendio sono andate in fumo anche sostanze inquinanti. Le indagini sono condotte dalla polizia.