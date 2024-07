L’appello del primo cittadino

Dura da oltre 24 ore l’incendio che a Salemi, in provincia di Trapani, sta distruggendo pinete e diversi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sono divampate da contrada Pioppo e ora hanno coinvolto anche la vicina contrada Filci-Castagna, mettendo a rischio anche alcune abitazioni private. Da oltre un giorno sono all’opera vigili del fuoco, Forestale e protezione civile. Oggi in volo anche i canadair e gli elicotteri del servizio antincendio.

Le parole del sindaco

“Ancora una volta, con l’arrivo delle alte temperature e dei venti caldi, il nostro territorio viene devastato dalle fiamme”, dice il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, che ringrazia tutte le forze impegnate nella lotta alle fiamme.

L’appello di Scalisi, “C’è bisogno di tutti per vigilare”

Scalisi poi rivolge un appello alla cittadinanza: “C’è bisogno dell’aiuto di tutti per vigilare sulle bellezze del nostro territorio. Invito i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi situazione di pericolo. Serve una mobilitazione di tutta la cittadinanza a difesa del nostro patrimonio naturalistico”.

Notte di incendi nel Palermitano tra sterpaglie e rifiuti

I vigili del fuoco sono stati impegnati nel corso della notte nello spegnimento di diversi incendi di macchia mediterranea. Le fiamme sono state spente a Roccapalumba, Belmonte Mezzagno e Mezzojuso. I pompieri sono stati impegnati anche nello spegnimento di due cataste di rifiuti a Palermo: uno in via Gino Zappa allo Zen e uno in via Belmonte Chiavelli.

Incendi nel Ragusano

Ancora incendi nel Ragusano, nel territorio di Chiaramonte, nell’area che si estende da piano dell’Acqua. Squadre della Forestale e dei vigili del fuoco in azione, con l’intervento anche dei canadair.

Dodici incendi in Sicilia, impegnati vigili del fuoco e forestali

Dodici incendi in Sicilia in cui sono stati impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile regionale. Tre sono divampati in provincia di Agrigento, due a Caltanissetta, due a Messina e uno a Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Nell’agrigentino nel capoluogo in contrada Fondacazzo, a Menfi in contrada Cavarretto, a Sambuca di Sicilia in contrada Misilbesi. Nel nisseno a Mazzarino in contrada Prato e a Santa Caterina Villarmosa in contrada Mustogiunto.

Nel messinese uno ne capoluogo in contrada Portella Castanea e a Gaggi in contrada Cavallaro. Nel catanese il rogo è divampato a Caltagirone in contrada le Sfere, mentre nel palermitano a Belmonte Mezzagno in contrada Vasche San Salvatore, nel siracusano a Pachino in contrada Abbeveratoio, nel trapanese a Salemi in contrada Pioppo e nel ragusano a Monterosso Almo in contrada Monte Casasia.