Non si conoscono ancora le cause che hanno scaturito l’incendio

Notte di paura nel Trapanese. Le fiamme di un grosso incendio, divampato la scorsa notte, hanno distrutto un locale nella piazza di Calatafimi Segesta,in provincia di Trapani. Ad essere stato inghiottito dal grosso incendio è stato il pub “La Pagoda” di piazza Nicolò Mazara, nel centro del paese trapanese.

L’incendio è stato domato dopo alcune ore dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Alcamo e Trapani. Per tre ore le squadre antincendio hanno lavorato per domare le fiamme alimentate anche dalla struttura che era in legno.

Non si conoscono ancora le cause che hanno scaturito l’incendio. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. (Foto di Calatafimi Segesta News)