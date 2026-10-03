I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Trapani due allevatori locali, padre e figlio, ritenuti presunti responsabili del reato di incendio. I due avrebbero appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie per poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell’accaduto.

L’intervento dei militari è scattato in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza, che indicava un rogo in via del Secco a San Vito Lo Capo. Sul posto i soccorritori competenti avevano già avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme, che hanno interessato un’area di circa 20 metri quadrati.

Le immediate indagini avviate dai carabinieri, unite alla raccolta di testimonianze di persone informate sui fatti, hanno permesso di indirizzare le ricerche verso un’utilitaria di colore blu con a bordo due persone, individuate come i presunti autori del rogo.

Il dispositivo di controllo attivato sul territorio ha consentito di intercettare rapidamente il veicolo corrispondente alle descrizioni. Durante la successiva perquisizione personale e veicolare, i due uomini sono stati trovati in possesso di tre accendini e di liquidi infiammabili custoditi all’interno di alcuni contenitori. L’intero materiale è stato sottoposto a sequestro preventivo.