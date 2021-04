Tragedia nell’autostrada Palermo Mazara del Vallo. E’ di due i morti il bilancio dell’incidente stradale sulla A-29 all’uscita della galleria Fumosa a circa 900 metri dallo svincolo per contrada Dattilo.

Erano a bordo di un’auto che per cause ancora in fase di accertamento si è schiantata contro il guard-rail, andando a fuoco. Gli occupanti rimasti intrappolati nell’abitacolo sono morti carbonizzati.

Scattato l’allarme sono intervenuti i pompieri e gli agenti della polizia stradale chiamati per accertare cosa sia successo. L’auto procedeva da Palermo. Per il momento non di conosce l’identità delle due vittime

.L’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Trapani, a causa dell’ incidente avvenuto al km 25,600. Sono intervenuti oltre ai Vigili del Fuoco, il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 113 tramite lo svincolo di Fulgatore con rientro in autostrada allo svincolo di Dattilo.

L’incidente è avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore. Un’auto per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guard-rail, prendendo fuoco.

