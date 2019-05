Le indagini dei carabinieri della compagnia

E’ stato rintracciato il giovane che a bordo di una Nissan Micra rubata è piombato sulla processione ad Alcamo. Una mancata strage.

Venerdì sera poco dopo le ore 23, il giovane di 18 anni alcamese G.P. era andato contro la processione di Maria Ausiliatrice in corso dei Mille creando panico tra la gente e poi proseguendo in via Goldoni dove ha quindi abbandonato l’autovettura.

Il giovane appena diciottenne non ha conseguito la patente di guida. I militari, dopo alcune ore di ricerche, lo hanno trovato nella sua abitazione che si trova nella zona dell’ex Villaggio regionale di Alcamo.

E’ accusato di ricettazione aggravata, transito in zona vietata, guida pericolosa, fuga a seguito di incidente e guida senza patente.

Il giovane era stato in comunità a Palermo, fino a quattro giorni fa, poiché aveva commesso delle rapine.