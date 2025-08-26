La polizia ha arrestato tre giovani trapanesi, tra cui un minorenne, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e crack. Da giorni, i poliziotti della Questura monitoravano le principali piazze di spaccio della città e, in particolare, il popolare quartiere denominato ‘Bronx’: un alloggio popolare era diventato un ‘market’ dello stupefacente.

Lunedì scorso, dopo ore di appostamento, coadiuvati coadiuvati dai vigili del fuoco, gli agenti hanno fatto ingresso nell’immobile trovando dentro tre ragazzi giovanissimi, 300 grammi di cocaina, 40 grammi di crack e 30 di hashish, nonché materiale per il confezionamento e della cocaina, vale a dire il processo di trasformazione della cocaina in crack.

Oltre a una somma in contante, è stato rinvenuto una sorta di prezziario, che associava un costo a ciascuna dose di stupefacente. Per i due maggiorenni, entrambi con precedenti, la procura di Trapani ha richiesto al competente Gip la convalida dell’arresto e l’applicazione di una idonea misura cautelare; mercoledì scorso, è stato disposto nei confronti di uno dei due la custodia in carcere e per l’altro gli arresti domiciliari.

Per il minorenne, su richiesta della Procura presso il Tribunale per i minorenni, il Gip di Palermo ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia presso l’Istituto penitenziario minorile.