L’Ente Luglio Musicale Trapanese cerca 4 figuranti per un’opera da camera

08/11/2022

L’Ente Luglio Musicale Trapanese ricerca 4 figuranti uomini per la produzione dell’opera da camera “La tradizione dei Misteri sulle note dello Stabat Mater” che andrà in scena nella Chiesa di San Nicola, a Trapani, nei giorni 28, 29, 30 novembre, 1 dicembre.

L’età richiesta e i requisiti

Gli interessati dovranno avere un’età compresa tra 18 e 30 anni.

Sono requisiti indispensabili: possesso del diploma di scuola superiore e una bella presenza.

Come candidarsi

Le candidature dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 15 novembre al seguente indirizzo email: segreteriadiproduzione@lugliomusicale.it

Alla candidatura dovranno essere allegati il CV in formato PDF e due foto (primo piano e a figura intera).

Una storia che inizia nel 1948

Sul sito internet dell’Ente Luglio Musicale Trapanese è possibile scoprire la storia di questa importante istituzione culturale. “Nel 1948 – ci ricorda, in un suo scritto, il Maestro Giovanni De Santis, fondatore dell’Ente Luglio Musicale Trapanese – mi sorse l’idea di riprendere, nella mia città natale, le manifestazioni organizzate nel periodo 1932/1939 e dare ad esse forma stabile ed organicamente definita. Allora mi trovavo a Milano e fu colà che mi adoperai per raccogliere i dati necessari a ‘tale realizzazione, con l’aiuto ed il consiglio di miei amici esperti di cose teatrali. Venuto a Trapani, mi rivolsi al Sindaco prof. Ricevuto, a cui esposi ampiamente il mio progetto e a cui chiesi il consenso per la realizzazione. L’ottenni con entusiasmo ed egli stesso riuscì a formare un Comitato del quale assunse la presidenza”.

Quella del Luglio Musicale Trapanese, quindi, è una storia piena di intraprendenza, di coraggio e di orgoglio ma anche la storia di un visionario che, senza soldi, in pochi anni, fu capace di trasformare la villa comunale di una cittadina di provincia in uno dei più prestigiosi teatri all’aperto d’Italia.

Teatro di tradizione

La struttura organizzativa del Luglio, dal lontano 1948, si è man mano trasformata, diventando stabile e autonoma, con propri dipendenti in possesso di competenze specifiche nel settore teatrale. Anche l’attività dell’Ente si è andata sviluppando, abbracciando perfino i mesi invernali, che hanno contribuito al consolidamento del Luglio con proprie autonome strutture di scenografia e inaugurando stagioni di prosa di grande richiamo, inserite nei circuiti del teatro nazionale.

Divenuto Ente nel ’58 e acquisita la personalità giuridica nel ’92 (decreto regionale del 28 marzo 1992), il Luglio ha potuto inserirsi nell’ambito delle istituzioni internazionali che operano nel settore dei teatri lirici, svolgendo un’ampia attività di formazione musicale anche nelle scuole (progetti “Teatro Scuola” e “Musica in Classe”).

Il 26 novembre 2003 con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Luglio Musicale Trapanese è stato riconosciuto “Teatro di Tradizione”.

In scena al Luglio Musicale Trapanese i più noti attori e registi italiani

Hanno calcato le scene del Luglio le migliori compagnie e i più noti attori e registi italiani, dai Giuffrè a Alida Valli, da Mariangela Melato a Valeria Moriconi, da Ugo Pagliai a Corrado Pani, da Paola Quattrini a Giulio Brogi, da Gabriele Lavia a Rossella Falk, da Turi Ferro a Ida Carrara, da Ernesto Calindri a Giustino Durano.

(foto di repertorio)