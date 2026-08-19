Mafia e droga a Petrosino, altre due misure in carcere per due ragazzini

Tragedia a San Vito Lo Capo, muoiono operaio e soccorritore del 118

Tragedia a San Vito Lo Capo. Un operaio che stava lavorando al depuratore è morto per le esalazioni che provenivano dall’impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e un’operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto. Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite su Goo...