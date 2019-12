Il 29 dicembre

Domenica 29 Dicembre al teatro Don Bosco di Trapani, cinque diverse personalità accomunate dalla passione per la magia si riuniranno nella “Sicily Magic Gang” per dar vita ad uno spettacolo all’insegna dei giochi magici e dell’illusionismo.

Ospite d’onore sarà Vito Bellavita, un mago che inizia la sua carriera facendo tanti lavori per sostenere le sue passioni. Attivo su Youtube, nei suoi video cerca sempre di trasmettere emozioni e sorrisi soprattutto ai più piccoli.

Il resto della “gang” è formata da artisti molto diversi tra loro.

Tony D’Amico, conosciuto nella comunità magica per le sue “creazioni” e 3 volte vincitore del 1° premio al concorso “Masters of Web”. Vanta varie pubblicazioni in campo magico con la JB Magic di Mark Mason e con Luca Volpe, il più famoso mentalista italiano. Grande appassionato di quest’arte che sa coinvolgere il proprio pubblico col suo entusiasmo e con le sue capacità di performer.

Michele Trabona, membro di uno dei più antichi e prestigiosi club magici d’Europa (il Magic Circle di Londra), ha partecipato a molti eventi magici internazionali, tra cui il famoso 4F di New York. Sempre con il sorriso sulle labbra, specializzato nella magia da close-up e abile manipolatore, le monete e le carte da poker sono il suo pane quotidiano.

Giuseppe Nicosia invece è un grande appassionato dei grandi classici della magia e per questo viene definito un prestigiatore d’altri tempi. Il suo repertorio è vasto ed è specializzato nella magia generale, non disprezzando affatto i numeri di manipolazione, tra cui monete e palline.

Davide Corona, nella vita è uno scienziato di fama internazionale ed è il mentalista del gruppo. Utilizzando sofisticate tecniche psicologiche creerà l’illusione di impiantare dei pensieri nella mente dei suoi spettatori riuscendo a leggerne i pensieri più profondi.