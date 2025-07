Il prossimo 23 luglio alle 20.30, allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo (Trapani), si terrà il Triangolare del Cuore, un evento di sport, spettacolo e solidarietà organizzato dalla Nazionale del Cuore Attori e Cantanti.

Un triangolare di calcio vedrà in campo le squadre dei magistrati di Palermo, dei carabinieri e delle glorie del Mazara del Vallo, in una serata dedicata alla memoria di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti delle scorte uccisi nelle stragi di Capaci e via D’Amelio.

L’evento è dedicato anche a Totò Schillaci, “Per sempre il nostro Capitano”.

La serata, presentata da Chiara Esposito, vedrà l’esibizione dell’artista Haiducii.

L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi a favore di Avulss Sciacca e della Totò Schillaci Association, impegnate nel sociale e nel sostegno dei più fragili.

Con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, l’evento è inserito nel programma dell’estate mazarese, e grazie al contributo di numerosi sponsor, il Triangolare del Cuore si conferma un appuntamento dove sport e spettacolo si mettono al servizio della memoria e della solidarietà.

Sono numerosi gli artisti, provenienti da tutta Italia, che parteciperanno alla manifestazione.