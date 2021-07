a San Giuliano, nel comune di Erice

Tragedia stamani nel Trapanese. Un uomo di 46 anni, affetto da disabilità, è morto nel mare della spiaggia di San Giuliano, nel comune di Erice, ma di fatto la spiaggia dei trapanesi.

Il corpo galleggiava in acqua

Il corpo è stato avvistato in acqua poco dopo le 8 da una coppia di bagnanti, marito e moglie. Uno dei due si è tuffato in mare per recuperare il cadavere che galleggiava a pochi metri dalla battigia.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia ma l’ipotesi più accreditata è che il 46enne disabile sia morto per un malore e un conseguente arresto cardiaco.

L’identificazione della vittima è stata operata sul posto da una familiare accompagnata dagli agenti della squadra volante. Si attende l’eventuale richiesta dell’autopsia da parte della magistratura inquirente.

Altri casi nel Palermitano

Non è il primo caso di cadavere rinvenuto in mare. Nei giorni scorsi nel Palermitano, a Trabia, un’altra tragedia nei pressi del lido Vetrana. Un uomo di 73 anni, di Misilmeri, mentre era in acqua è stato colto da malore e ha perso la vita. I presenti hanno soccorso subito l’uomo ma non c’è stato nulla da fare.

Nei giorni scorsi, un altro malore, stavolta su strada, sulla statale nella zona tra Trappeto e Balestrate. A perdere la vita Salvatore Lucchese di Alcamo. L’uomo di 60 anni è stato colto da malore mentre era in sella alla sua bicicletta. Alcuni passanti lo hanno soccorso e hanno cercato di praticare il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare.

Alte temperature

Intanto il caldo continua a colpire tutta la Sicilia, con temperature superiori ai 35 gradi in diverse province. Per il 6 luglio bollino giallo a Palermo (35 gradi percepiti) e rischio incendi arancione. Il 7 luglio sarà bollino arancione nel capoluogo (36 gradi percepiti) e giallo a Messina. Rimane arancione l’allerta incendi in tutta l’Isola.