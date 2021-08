Li minacciava distruggendo arredi di casa

Da tempo maltrattava i genitori, estorcendo loro denaro. Un trentacinquenne con problemi di tossicodipendenza è stato arrestato lo scorso fine settimana dagli agenti della Polizia di Stato di Trapani.

Le minacce ai genitori

L’indagato da anni formulava continue richieste di denaro ai familiari e dinanzi al loro diniego era solito dare in escandescenza, minacciandoli distruggendo arredi e suppellettili in casa.

L’intervento della polizia

L’epilogo domenica scorsa quando i genitori, esasperati dall’ennesima richiesta di denaro, sfociata nel danneggiamento di diversi oggetti, hanno richiesto l’intervento degli agenti della Squadra volante della Questura di Trapani, che hanno bloccato l’uomo e constatato i danni appena arrecati agli arredi.

In manette

Per l’uomo sono scattate così le manette con le accuse di estorsione e maltrattamenti in famiglia ed è finito in carcere.

I precedenti

Disperata, una pensionata di 70 anni, vedova, ha deciso, tre mesi fa, di denunciare le continue violenze subite dal figlio 40enne che per procurarsi droga l’avrebbe picchiata e minacciata per diversi mesi, allo scopo di estorcendole il denaro per comprarsi cocaina ed eroina. In un mese il figlio avrebbe estorto oltre mille euro. I carabinieri di Petrosino (Tp), dopo avere messo la donna sotto protezione, hanno arrestato il figlio in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Marsala.

Il mese scorso invece Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato, nella flagranza di reato, un catanese 42enne ritenuto responsabile di estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni, percosse e minacce. Al loro arrivo infatti i militari hanno trovato il padre dello scalmanato che per evitare di essere picchiato dal figlio si era rifugiato dai vicini mentre, fatto il loro ingresso nell’abitazione in questione, hanno trovato sua moglie che, dolorante ed impaurita, ha consegnato loro un bastone in alluminio utilizzato per sostenere le tende, con il quale il figlio l’aveva poco prima colpita in testa sferrandole anche un calcio alla gamba destra.

(Immagine in alto di repertorio)