La denuncia della donna

Disperata, una pensionata di 70 anni, vedova, ha deciso, domenica scorsa, di denunciare le continue violenze subite dal figlio 40enne che per procurarsi droga l’avrebbe picchiata e minacciata per diversi mesi, allo scopo di estorcendole il denaro per comprarsi cocaina ed eroina. Adesso, i carabinieri della stazione di Petrosino (Tp), dopo avere messo la donna sotto protezione, hanno arrestato il figlio in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Marsala.

La denuncia ai carabinieri della donna

L’anziana si era rivolta, in lacrime, ai carabinieri di Petrosino raccontando di essere stata poco prima picchiata dal figlio che vive con lei e che pretendeva il denaro per acquistare droga. Al rifiuto della madre, il figlio l’avrebbe anche minacciata di morte e di dar fuoco alla casa, sottraendola il denaro per comprarsi la dose, le chiavi dell’auto e lasciandola ferita e disperata.

Il precedente

Ai primi di maggio, due uomini avevano minacciato la donna di consegnare loro 1000 euro per un presunto incidente stradale causato dal figlio, in realtà mai accaduto. Anche in quell’occasione, la madre del tossicodipendente si rivolse ai carabinieri di Petrosino riuscendo a far arrestare i due in flagranza, scoprendo che si trattava di un debito del figlio per acquisto di droga. Dopo l’arresto dei due, il figlio accusò la madre di essere “un’infame” per il solo fatto di essersi rivolta alle forze dell’ordine. In lacrime, la donna ha detto agli investigatori che nel solo mese di aprile il figlio le ha estorto oltre mille euro, impedendole di fare spesa e di pagare le bollette.