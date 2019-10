la donna ha presentato denuncia agli agenti del commissariato zisa

La polizia di Stato, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del tribunale di Palermo, ha arrestato due giovani fratelli C.T. e C.M., rispettivamente di anni 21 e 19, accusati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata nei confronti della madre.

La donna invalida ha presentato denuncia agli agenti del commissariato Zisa contro i figli per continue vessazioni, estorsioni di denaro, minacce gravi, ingiurie e danneggiamenti.

Una notte, ad esempio, hanno svegliato la madre per farsi accompagnare a mangiare alcuni pezzi di rosticceria. Una volta pagato la donna è stata abbandonata per strada da sola.

La vittima dei soprusi è stata anche costretta per un periodo a trasferirsi in un altro appartamento. I due figli per procurarsi del denaro hanno veduto gli elettrodomestici e i monili che si trovavano in casa.