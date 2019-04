Una fiaccolata “per continuare a ricordare Nicoletta Indelicato” si svolgerà, domani sera, per le vie del centro di Marsala.

Il corteo muoverà, alle 20.30, da piazza Marconi (Porticella), a pochi metri dal palazzo in cui abitava la giovane uccisa con 12 coltellate e poi data alle fiamme la notte tra il 16 e il 17 marzo scorsi, per poi proseguire per corso Gramsci, via Pascasino, via Amendola, piazza Matteotti, via XI Maggio e infine piazza della Repubblica, dove c’è la Chiesa Madre in cui, lo scorso 25 marzo, si sono svolti i funerali della giovane uccisa.

“E’ volontà dei familiari e dei veri amici di Nicoletta – si legge in una nota del Comune di Marsala – che si organizzi questa fiaccolata per far in modo che non si spenga il ricordo di Nicoletta e la sua tragica vicenda. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di solidarietà e di sensibilizzazione”.

Per omicidio e soppressione di cadavere, lo scorso 20 marzo, i carabinieri hanno arrestato Carmelo Bonetta, 34 anni, reo confesso, e Margareta Buffa, 29 anni, che come la vittima è di origine romena e adottata da una coppia marsalese. Si indaga ancora per fare luce sul movente del delitto.