Intervento della polizia penitenziaria

Sono stati trovati quattro telefoni cellulari ad altrettanti detenuti nel corso della perquisizione straordinaria nella casa circondariale di Trapani nei reparti Ionio e Mediterraneo. I controlli sono stati eseguiti dal polizia penitenziaria. Adesso si sta cercando di indagare su come i cellulari sono entrati in carcere.

Il Sinappe esprime vivo apprezzamento per l’impegno, la prontezza e il senso del dovere dimostrati dagli agenti, inclusi i colleghi intervenuti anche fuori servizio, che hanno contribuito in maniera determinante al buon esito dell’attività.

Ancora una volta, il personale di Polizia Penitenziaria si conferma pilastro fondamentale nella sicurezza degli istituti penitenziari, operando con dedizione e competenza nonostante le difficili condizioni di lavoro.